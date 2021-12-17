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Antalyaspor, Konyaspor maçına hazır

Antalyaspor, Konyaspor maçına hazır
AA / Oktay Özden - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Konyaspor mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, öğleden sonra Konya'ya gidecek.

İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak.

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AA / Oktay Özden - Spor Haberleri

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