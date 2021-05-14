Antalyaspor, Konyaspor maçına hazır
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Antalyaspor, Konyaspor maçına hazır

Antalyaspor, Konyaspor maçına hazır
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi son çalışmasını, akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, idmanda taktik çalıştı.

Antalya Stadı'nda yarın saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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