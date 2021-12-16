Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi

Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar zorlu karşılaşmanın hazırlıkları Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Futbol sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma pas ve çift kalede taktik ağırlıklı maçla sona erdi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Crivelli, Doğukan Nelik, Harun Alpsoy ve Ufuk Akyol katılmadı.

Antrenmanı Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Emin Hesapçıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri takip etti. - ANTALYA

Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi

Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi

Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi

Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi

Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Fırat Aydınus görev yapacak

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Fırat Aydınus görev yapacak

 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

 Şampiyonluk yolunda ağır kayıp! Trabzonspor'da Nwakaeme, 1 ay sahalardan uzak kalacak

Şampiyonluk yolunda ağır kayıp! Trabzonspor'da Nwakaeme, 1 ay sahalardan uzak kalacak

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title