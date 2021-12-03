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Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki idmanda kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Öte yandan, antrenman öncesi özel bir anaokulunun öğrencileri, öğretmenleriyle kırmızı-beyazlılarının antrenmanını izledi.

Teknik heyet ve futbolcularla sohbet etme imkanı bulan çocuklar, kaleye geçen Veysel Sarı ile Güray Vural'a şut çekti. Sarı'nın miniklerle yaptığı maçta ise eğlenceli anlar yaşandı.

Ziyaret sonunda anaokulu öğrencilerine kırtasiye setleri hediye edildi.

Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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AA / Oktay Özden - Spor Haberleri

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