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Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki idmanda kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın son bölümünde futbolcular taktik çalıştı.

Akdeniz ekibi, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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AA / Oktay Özden - Spor Haberleri

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