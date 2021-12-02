Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki idmanda kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmanın son bölümünde futbolcular taktik çalıştı.
Akdeniz ekibi, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
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