Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki idman, iki grup halinde gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Amed Sportif Faaliyetler mücadelesinin ilk 11'inde forma giyen oyuncular, fitness salonunda yenilenme çalışmasına katılırken, diğer grup sahada çalıştı.

Akdeniz ekibi, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Fenerbahçe'de olası bir Pereira ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunda kimi görmek istersiniz? #Fenerbahçe #VitorPereira — Haberler (@Haberler) December 1, 2021

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri

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