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Antalyaspor Kayserispor maçına hazır

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Antalyaspor Kayserispor maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Kayserispor mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi. Akdeniz ekibi, akşam saatlerinde özel uçakla Kayseri'ye gidecek.

Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak.

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AA / Oktay Özden - Spor Haberleri

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