Antalyaspor, Kayserispor karşılaşmasına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalyaspor, Kayserispor karşılaşmasına hazır

Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Spor
Antalyaspor, Kayserispor karşılaşmasına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 34. haftasında 11 Nisan Pazar günü Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Göztepeli Jahovic, ligin formda ekibi Hatay'ı evinde tek başına yıktı
Göztepeli Jahovic, ligin formda ekibi Hatay'ı evinde tek başına yıktı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 34. haftasında 11 Nisan Pazar günü Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından koşu çalışması yaptı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Nur Sürer Dilan Çıtak Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Can Bartu Ozan Tufan Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Aksaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalyaspor, Kayserispor karşılaşmasına hazır - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 17:27:51. #1.16#
title