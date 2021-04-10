Antalyaspor, Kayserispor karşılaşmasına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 34. haftasında 11 Nisan Pazar günü Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 34. haftasında 11 Nisan Pazar günü Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından koşu çalışması yaptı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin