Fuat Çapa: "Antalyaspor karşısında bu kadar pozisyon bulan tek takımız"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Antalyaspor maçının ardından, "Son haftalarda Antalyaspor karşısında bu kadar pozisyon bulan tek takımız. Bu bizim için artı" dedi.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 30'a yükselten Kasımpaşa, puan cetvelinde 15. sırada yer aldı.

Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, bekledikleri bir Antalyaspor'u karşılarında gördüklerini ve oyun disiplininden kopmayan Antalyaspor karşısında sürekli dikkatli oynamak zorunda kaldıklarını söyledi. Çapa, "Pozisyon vermeden gol yedik. Kendi girdiğimiz 3-4 net pozisyonu da değerlendiremedik. Bu bizim adımıza üzücü oldu. Son haftalarda Antalyaspor karşısında bu kadar pozisyon bulan tek takımız. Bu bizim için artı" dedi.

Ligin son haftalarına yaklaştıkça puan cetvelindeki yerin öneminin de artığına işaret eden Çapa, son oynadıkları 4-5 maçta hakem hataları yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Son oynadığımız 4-5 karşılaşmaya bakarsak bu takımın kolayca hem hakem camiası hem de spor kamuoyu tarafından güç duruma bırakılması bizi üzüyor. Bizim saha kenarındaki duruşumuz ile ilgili güzel şeyler söyleniyor ama keşke biz de sahada yönetenler için söyleyebilmiş olsaydık. Sesi çok çıkanın hakkı daha iyi mi korunuyor? Bunu mu yapmamız gerekiyor. Bunu biz de çok kolaylıkla yapabiliriz. Sadece futbol konuşsak çok güzel olacak."

(Suat Metin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı