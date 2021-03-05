Antalyaspor, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Pazartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 4 Mart Perşembe günkü Fenerbahçe maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, yenilenme antrenmanı gerçekleştirirken, diğer grup sahada çalıştı.

Bu arada, sakatlığı geçen ve performans antrenmanı yapan orta saha oyuncusu Ufuk Akyol, bugün 11 yaş altı takımıyla idman yaptı.

Altyapı antrenörleri Rauf Kolancı ve Ramazan Irmak gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelen 11 yaş altı takımının Ufuk ile antrenmanını, teknik direktör Ersun Yanal da izledi.

Çocuklar, çalışma sonrası A takım oyuncularıyla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden