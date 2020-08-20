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Antalyaspor kamp dönüşü hazırlıklarını sürdürüyor

- Antalyaspor kamp dönüşü hazırlarını sürdürüyor Nuri Şahin takımla ilk idmanına çıktı Afyon'daki bir haftalık kampı tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon öncesi çalışmalarına tesislerinde devam ediyor.

20.08.2020 18:46 | Son Güncelleme: 20.08.2020 19:34

- Antalyaspor kamp dönüşü hazırlarını sürdürüyor

Nuri Şahin takımla ilk idmanına çıktı

ANTALYA - Afyon'daki bir haftalık kampı tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon öncesi çalışmalarına tesislerinde devam ediyor.

Antrenman öncesi yeni transferler Nuri Şahin ile Serdar Gürler, takım arkadaşları ile tanıştı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, büyük sahada 6 grup halinde yapılan aerobik temelli toplu oyunlarla tamamlandı.

Antalyaspor kamp dönüşü hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İHA

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