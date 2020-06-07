HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Antalyaspor, kalan maçlarda istikrarını sürdürmek amacında

Süper Lig'in ikinci yarısındaki performansıyla çıkışa geçen Fraport TAV Antalyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından kalan maçlarda da aynı başarıyı göstermeyi hedefliyor.

Antalyaspor, kalan maçlarda istikrarını sürdürmek amacında
07.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:09

Süper Lig'in ikinci yarısındaki performansıyla çıkışa geçen Fraport TAV Antalyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından kalan maçlarda da aynı başarıyı göstermeyi hedefliyor.

Ligde son 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-beyazlılar, bu başarısını kalan 8 haftada devam ettirmenin hesabını yapıyor.

Belek'te birinci etap kampını tamamlayıp, Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan tesislerine 73 gün sonra dönen Antalyaspor, lig hazırlıklarını teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde sıkı şekilde sürdürüyor.

Zaman zaman günde çift idman yapan Antalyasporlu futbolcular, Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile 13 Haziran Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçı ve diğerlerini kaybetmek istemiyor.

Süğlün: "Takım çok iyi çalışıyor"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın ikinci etap kampını Beşiktaş maçına kadar tesislerde sürdüreceğini bildirdi.

Çok sıkı bir çalışma programı uygulandığını ifade eden Süğlün, Antalyaspor olarak iyi yolda olduklarını dile getirdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında lige verilen arayı en iyi değerlendiren takımlardan birisi olduklarını düşündüğünü belirten Süğlün, şöyle konuştu:

"Özellikle başkanın otelinde kampa girmemiz bize ayrıcalık, avantaj sağladı. Takım çok iyi çalışıyor. Bu süreçte verilen aranın ardından hazırlıklardan sonra ilk maçlar önemli. Maçların seyircisiz oynanması her takım açısından dezavantaj ama Antalyaspor gerçekten ikinci yarıda yapmış olduğu takviyelerle ligde kalıcı ve çok güçlü bir ekip olduğunu gösterdi. İkinci yarıda özellikle bizim için her maç önemli. Beşiktaş maçı kolay olmayacak, bu karşılaşmadan iyi bir sonuç elde edebileceğimizi umut ediyoruz. Ligde ikinci yarıdaki formumuzu yeniden yakalayacağımızı düşünüyorum."

Antalyaspor'un başarısının devam edeceğine yürekten inandığını vurgulayan Süğlün, lige verilen aradaki bütün çalışmaların bunu gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor Spor
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor Spor
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor Spor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı Spor
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek Spor
TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı Spor
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Hayatını değiştiren karar! Sporu bıraktı, cinsel içerikli video satıyor
Hayatını değiştiren karar! Sporu bıraktı, cinsel içerikli video satıyor
Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı
Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti
Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir
TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir
Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı
Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir
Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü
Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğim
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde...
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Halife Hafter Mustafa Şentop Fahrettin Altun Enis Berberoğlu
Magazin Fatma Girik İrem Derici Şeyma Subaşı Beyazıt Öztürk
Spor Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Libya Kadın Sirte Haziran
Şu an buradasınız: Antalyaspor, kalan maçlarda istikrarını sürdürmek amacında - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 11:12:07. #1.14#
title