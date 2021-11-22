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Antalyaspor Isparta'da İkincilik Kürsüsünde

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Antalyaspor Isparta'da İkincilik Kürsüsünde

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 20 ve 21 Kasım 2021 tarihlerinde Türkiye'nin çeşitli illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi'nin Isparta'da düzenlenen grup müsabakaları, SDÜ 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi.

ISPARTA (İHA) - Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 20 ve 21 Kasım 2021 tarihlerinde Türkiye'nin çeşitli illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi'nin Isparta'da düzenlenen grup müsabakaları, SDÜ 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi. 30 kulübün katılım gösterdiği müsabakalarda yer alan Antalyasporlu tüm sporcular, bireysel derecelerini geliştirdi ve baraj derecelerini geçerek bir üst grup ve bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Müsabakaların 1'inci gününde gerçekleşen 4X100 metre Karma Serbest Bayrak yarışına katılan, Demir Tanışdil, Elif Berra Büyükkeleş, Bekir Murat Postalcıoğlu ve Raziye Melis Avcı'dan oluşan Antalyaspor yüzme takımı, yarışı 2'nci olarak tamamladı. - ANTALYA

Antalyaspor Isparta'da İkincilik Kürsüsünde

Antalyaspor Isparta'da İkincilik Kürsüsünde

Antalyaspor Isparta'da İkincilik Kürsüsünde

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