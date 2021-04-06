Antalyaspor ile Sivasspor 24. randevuda
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Antalyaspor ile Sivasspor 24. randevuda

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Antalyaspor ile Sivasspor 24. randevuda

Süper Lig'in 33. hafta maçında Sivasspor, yarın deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.

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Süper Lig'in 33. hafta maçında Sivasspor, yarın deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Yarın 24. kez birbirine rakip olacak iki takımın arasında oynanan mücadelelerde Antalya'nın Sivas'a karşı 9-8'lik galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Antalyaspor ile Sivasspor Süper Lig'de yarın oynanacak olan maçla birlikte 24. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 23 mücadelede Sivasspor'un 8, Antalyaspor'un ise 9 galibiyeti bulunuyor. Geride kalan 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 60 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 31 kez havalandırırken, kalesinde ise 29 gol gördü.

İki takım en son Süper Lig'de bu sezonunun ilk devresinde Sivas'ta karşılaşmış, maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Sivasspor'da 2 futbolcu sınırda

Sivasspor'un Antalyaspor ile oynayacağı maçta 2 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar'da 3'er sarı kartı bulunan Hakan Arslan ve Aaron Appindangoye, Antalya karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.

Sivas'ta 1 eksik

Sivasspor'un, Antalyaspor ile oynayacağı maçta 1 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka Antalya karşısında görev yapamayacak.

Yiğido'nun 513. randevusu

Sivasspor Süper Lig'de 513. müsabakasına çıkıyor. Sivasspor, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubunda bugüne kadar 512 maça çıktı. Yiğidolar, Süper Süper Lig'de 189 galibiyet, 140 beraberlik ve 183 mağlubiyet aldı. 702 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 706 golü de kalesinde gördü. - SİVAS

Antalyaspor ile Sivasspor 24. randevuda
Antalyaspor ile Sivasspor 24. randevuda
Antalyaspor ile Sivasspor 24. randevuda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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