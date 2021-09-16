Antalyaspor ile Beşiktaş'ın ligde 51'inci randevusu

FRAPORT TAV Antalyaspor, cumartesi günü Beşiktaş ile Süper Lig'de 51'inci kez karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmalardan 33'ünü kaybeden, 6'sını kazanan kırmızı beyazlılar, lig tarihinde ilk kez rakibine karşı dört maçlık yenilmezlik serisi yakalamak için sahaya çıkacak.

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 50 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı. Taraflar 11 müsabakada ise üstünlük kuramadı. Siyah beyazlıların attığı 107 gole karşılık, kırmızı beyazlılar 45 gol kaydetti.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Antalyaspor'un Beşiktaş filelerine gönderdiği son iki golü kaydeden Gökdeniz Bayrakdar, geçen sezon Süper Lig'de siyah-beyazlı ekibe sezonun her iki yarısında da gol atan üç futbolcudan biri oldu. Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş'a rakip olduğu son 17 Süper Lig maçında 8'er mağlubiyet ve beraberlik elde edip, sadece birini kazandı. Ersun Yanal Beşiktaş'a karşı son dört karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlikle sahadan puanla ayrıldı ve toplam 9 gol sevinci yaşadı.