Antalyaspor Hentbol takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Antalyaspor Hentbol Takımı, Süper Lig'de üst üste 9. sezonunu geçirmek için hazırlıklara başladı.

Antalyaspor Hentbol Takımı, Süper Lig'de üst üste 9. sezonunu geçirmek için hazırlıklara başladı. Hentbol Şube Sorumlusu Hakan İrban, yeni sezon hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Geçen sezon son mütevazi bir kadroyla ligde kalıcı olduklarını söyleyen Hakan İrban, "Ancak yeni sezonda Süper Lig'e çıkan tüm ekipler iddialı geliyor. Ligin kalitesi geçen sezona göre daha da fazla. Bütçe ve sponsor destekleri ile bu zorlu maratondan da başarılı şekilde ayrılacağımıza inanıyorum" dedi.

"Çalışmalarımız devam edecek"

Antalyaspor Hentbol Takımı'nın altyapısında 100' den fazla sporcu olduğunu belirten İrban, "Uzun yıllardır yaptığımız çalışmaların meyvelerini topluyoruz. Bu sezon A Milli Takım'a 1 sporcu, genç ve diğer milli takımlara da 3 sporcumuzu göndermenin mutluluğunu yaşadık. Bu yönde çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

"5-6 oyuncu eksiğimiz var"

Yönetim kurulunda hentbol kökenli iki isim olduğunu belirten İrban, "Murat Şimşek ve Levent Küçükçolak ile birlikte hareket ediyoruz. Çalışmalara başladık. İç transfer görüşmelerini tamamladık. Dış transferde de 4 oyuncu ile prensipte anlaştık. Bundan sonraki transfer çalışmalarını da bütçe desteği bulabilirsek yapacağız. Ligde kalıcı olmak için de bu transferleri yapmamız gerekiyor. 18 kişilik kadro için sayısal olarak 5-6 oyuncu eksiğimiz var " şeklinde konuştu.

"Hentbol kökenli isimlerin yönetimde olması büyük bir şans"

Uzun yıllar sonra bu sezon Başkan Emin Hesapçıoğlu önderliğinde önemli bir sinerji yakaladıklarını belirten İrban, "Hentbol kökenli isimlerin yönetimde olmasının büyük bir şans ayrıca aynı zamanda Konyaaltı Belediyespor Hentbol Takımı'nın başkanlığını da Antalyaspor A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Karabulut yapıyor. Kendisi de Antalyaspor Hentbol Takımı'nı yakından takip ediyor ve destek vereceğini belirtti. Diğer yöneticiler, iş insanları, odalar ve firmaların katkıları ile Antalyaspor ismini, armasını hentbol spor branşının en üst seviyesinde sürdürmeye devam edeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı