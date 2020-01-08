Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Antalyaspor, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Belek'te akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antalyaspor, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Belek'te akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Tamer Tuna, idman öncesi oyuncularıyla konakladıkları otelde bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra sahaya inen kırmızı-beyazlılar, ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Başkan Ali Şafak Öztürk'ün de takip ettiği idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar yapıldı.
(Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar - Bozhan Memiş/İHA)