Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü

08.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:47

Antalyaspor, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Belek'te akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik Direktör Tamer Tuna, idman öncesi oyuncularıyla konakladıkları otelde bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra sahaya inen kırmızı-beyazlılar, ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Başkan Ali Şafak Öztürk'ün de takip ettiği idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA