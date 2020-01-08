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Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Belek'te akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

08.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:47
Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü

, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya 'te akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Tamer Tuna, idman öncesi oyuncularıyla konakladıkları otelde bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra sahaya inen kırmızı-beyazlılar, ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Başkan Ali Şafak Öztürk'ün de takip ettiği idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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