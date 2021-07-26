Antalyaspor hazırlık maçında Menemen'i 4-1 yendi
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Antalyaspor hazırlık maçında Menemen'i 4-1 yendi

Antalyaspor hazırlık maçında Menemen'i 4-1 yendi
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Spor

SÜPER Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'u 4-1 mağlup etti.

SÜPER Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'u 4-1 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, hazırlık maçında Menemenspor ile karşılaştı.

Zafer Stadyumu'nda oynanan maçın 7. dakikasında gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında Ghacha'nın pasında topla buluşan Rıbeiro'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.16. dakikada gelişen Antalyaspor atağında ceza alanı dışında topla buluşan Haji Amir Wright'ın yerden sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.26. dakikada Antalyaspor'un kazandığı köşe vuruşunda Nuri Şahin'in kale sahası ön çizgisine yaptığı ortaya iyi yükselerek kafayı vuran Edinaldo Gomes Pareira skoru 3-0'a taşıyan isim oldu. İlk yarı bu skorla tamamlandı.Maçın 69. dakikasında ani gelişen Antalyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Mukairu, plase ve şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-0.87. dakikada ender gelişen Menemenspor atağında Ahmet Sagat sol kanattan yapılan ortaya kayarak dokundu ve golünü attı: 4-1.

Bu dakikadan sonra gelişen ataklarda başka gol olmazken Fraport TAV Antalyaspor, Menemenspor'u 4-1 mağlup etti.

Antalyaspor hazırlık maçında Menemen'i 4-1 yendi
Antalyaspor hazırlık maçında Menemen'i 4-1 yendi
Antalyaspor hazırlık maçında Menemen'i 4-1 yendi
Antalyaspor hazırlık maçında Menemen'i 4-1 yendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer

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Antalyaspor hazırlık maçında Menemen'i 4-1 yendi - Haberler Spor
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