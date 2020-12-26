Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

26.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:16
Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 28 Aralık Pazartesi günü sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 28 Aralık Pazartesi günü sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Hatayspor maçı hazırlıkları kapsamında Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından denge çalışması yaptı.

Kulüp asbaşkanı Berkay Bahar'ın da takip ettiği antrenman, topla yapılan çalışmayla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Özlem Zengin Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Arto Acun Ilıcalı Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil
Spor Ryan Babel Metin Oktay Samet Aybaba Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Tv Ocak Ankara Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 16:16:32. #1.14#
title