Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
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Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 35. haftasındaki Çaykur Rizespor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer grupta yer alan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas, şut ve taktik çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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