Antalyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Antalyaspor - Hatayspor maçı kaç kaç?
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Antalyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Antalyaspor - Hatayspor maçı kaç kaç?

28.12.2020 09:18 | Son Güncelleme: 28.12.2020 09:22
Antalyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Antalyaspor - Hatayspor maçı kaç kaç?

28 Aralık'ta oynanacak olan, Antalyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Antalyaspor - Hatayspor maçı kaç kaç? Antalyaspor - Hatayspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

28 Aralık'ta oynanacak olan, Antalyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Antalyaspor - Hatayspor maçı kaç kaç? Canlı İzle! İşte detaylar

Antalyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Antalyaspor ve Hatayspor 28.12.2020 Pazartesi günü Spor Toto Süper Lig karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bein Sports 2 canlı yayınlıyor.

Antalyaspor Hatayspor Hangi Tarihte?

Antalyaspor Hatayspor Futbol karşılaşması tarihi 28.12.2020

Antalyaspor Hatayspor Hangi Kanalda?

Antalyaspor - Hatayspor maçını Bein Sports 2 canlı olarak yayınlayacak

Antalyaspor Hatayspor Maçı Hangi Gün?

Antalyaspor - Hatayspor maçı Pazartesi günü oynanacak

Antalyaspor Hatayspor Saat Kaçta?

Antalyaspor - Hatayspor Maçın başlama saati 19:00

Hatayspor galibiyet arayacak!

Ligde oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 21 puanla 6. sırada yer alıyor. Geçen hafta Trabzonspor'a sahasında 1-0 mağlup olan bordo-beyazlılar, Antalyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Süper Lig'de ilk randevu

Antalyaspor, şu an ligde 21 puanı bulunan rakibi Atakaş Hatayspor ile Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.

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