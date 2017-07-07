Antalyaspor Günü'nde Yangın Çıktı, Faciadan Dönüldü

Antalyaspor taraftarlarının meşale yakarak kutlamayı planladığı 07.07 Antalyaspor Günü'nde yangın çıktı. Park halindeki onlarca otomobilin bulunduğu yerde çıkan yangında faciadan dönüldü.



Antalyaspor taraftar gruplarının organize ettiği 07.07.2017 tarihine özel "Antalyaspor Günü'nde Antalyaspor için Bir Meşale de Sen Yak" etkinliğine yaklaşık 5 bin taraftar katıldı. Konyaaltı Varyant'ta saat 21.00'da toplanan binlerce kırmızı beyazlı taraftar, beraberinde getirdikleri meşale ve maytapları yaktı. Kontrolsüz yakılan meşalelerden çıkan kıvılcımlar nedeniyle varyant ve falezler kenarındaki kuru otlar bir anda alev aldı. 8 farklı noktada çıman yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada bazı taraftarların meşale yakmaya devam ettiği, söndürülen meşale ve alkol şişelerinin yol kenarına atıldığı görüldü.



4 itfaiye aracının müdahale ettiği yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıktığı noktada çok sayıda park halinde otomobilin olması kısa süreli paniğe de neden oldu. Bazı taraftarlar etkinliğin kontrolsüzce yapılmasına tepki gösterdi. Yangın nedeniyle planlanan etkinlik kısa sürede sona erdi. - Antalya