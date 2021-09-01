Antalyaspor günü çift idmanla tamamladı
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde günün ilk idmanını sabah saatlerinde fitness salonunda gerçekleştirdi.
Oyunculara gruplar halinde ve 1,5 saat ara ile kuvvet çalışmaları uygulandı.
Akdeniz ekibi, akşam saatlerinde ise teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sahada çalıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden