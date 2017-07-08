Antalyaspor Günde 3 Antrenmanla Yeni Sezona Hazırlanıyor
Süper Lig’e bu sezon Avrupa kupaları hedefiyle hazırlanan Antalyaspor, yeni sezonun hazırlıklarını Bolu Gerede’de sürdürüyor.
Süper Lig'e bu sezon Avrupa kupaları hedefiyle hazırlanan Antalyaspor, yeni sezonun hazırlıklarını Bolu Gerede'de sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar hafta sonunu günde 3 antrenman yaparak tamamlayacak.
Kamp çalışmalarını Gerede'de sürdüren Antalyaspor, hafta sonunu günde 3'er antrenman yaparak geçirecek. Güne erken başlayan kırmızı-beyazlı ekip, sabah antrenmanında, kamp yaptığı tesisin önündeki göl çevresinde 32 dakikalık koşu yaptı. Futbolcular, 32 dakikalık sürede göl çevresinde 4 tur attı. Antrenman, koşunun çıkış ve finiş noktası olan alanda yapılan egzersiz hareketleri ile sona erdi. Antalyaspor, günün ikinci ve üçüncü antrenmanlarını sahada yaparak gerçekleştirecek.
4 hazırlık maçı yapacak
Öte yandan Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4 hazırlık maçı yapacak. Kırmızı-beyazlı takım ilk hazırlık maçını 15 Temmuz günü Boluspor ile yapacak. Antalyaspor, kalan 3 hazırlık maçında ise, 23 Temmuz'da Almanya 2. Bundesliga takımlarından Fc Erzgebirge Aue, 27 Temmuz'da Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen ve 31 Temmuz'da yine Almanya Bundesliga takımlarından Hamburg ile oynayacak. - ANTALYA