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Antalyaspor-Göztepe maçının ardından

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan'ın açıklaması Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın açıklaması ANTALYA - Süper Lig'in 18.

19.01.2020 16:35 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:37
Antalyaspor-Göztepe maçının ardından

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan'ın açıklaması

Antalyaspor Teknik Direktörü 'nın açıklaması ANTALYA - Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor- Göztepe maçının ardından, Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ve Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

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: Antalyaspor-Göztepe maçının ardından
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