Antalyaspor-Göztepe maçının ardından
Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan'ın açıklaması Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın açıklaması ANTALYA - Süper Lig'in 18.
19.01.2020 16:35 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:37
Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan'ın açıklaması
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın açıklaması ANTALYA - Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor- Göztepe maçının ardından, Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ve Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Antalyaspor-Göztepe maçının ardından
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