Antalyaspor Göztepe maçına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalyaspor Göztepe maçına hazır

08.01.2021 17:13 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:16
Antalyaspor Göztepe maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Oteli sahasında Göztepe maçı öncesindeki son antrenmanda, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, İzmir'e hareket etti.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını, hakem Mert Güzenge yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Oğuzhan Koç Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Adana Kongre Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalyaspor Göztepe maçına hazır - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 17:17:31. #1.15#
title