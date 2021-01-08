Antalyaspor Göztepe maçına hazır
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Oteli sahasında Göztepe maçı öncesindeki son antrenmanda, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.
Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, İzmir'e hareket etti.
Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını, hakem Mert Güzenge yönetecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden