Antalyaspor, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında 2 Mayıs Pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında 2 Mayıs Pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Dar alanda pas organizasyonlarının çalışıldığı idmanın sonunda gerçekleştirilen ayak tenisi müsabakaları, neşeli anlara sahne oldu.
Akdeniz ekibi, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin