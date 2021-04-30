Antalyaspor, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalyaspor, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında 2 Mayıs Pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında 2 Mayıs Pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda pas organizasyonlarının çalışıldığı idmanın sonunda gerçekleştirilen ayak tenisi müsabakaları, neşeli anlara sahne oldu.

Akdeniz ekibi, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a yükseldi
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a yükseldi
Şampiyonluk oranları güncellendi, ipi göğüsleme ihtimalinde en büyük düşüş Fenerbahçe'de oldu
Şampiyonluk oranları güncellendi, ipi göğüsleme ihtimalinde en büyük düşüş Fenerbahçe'de oldu
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ersin Tatar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Gökhan Töre Yılmaz Vural Sergen Yalçın Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Kırgızistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalyaspor, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 18:06:36. #1.14#

title