Antalyaspor, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı
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Antalyaspor, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında 2 Mayıs Pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında 2 Mayıs Pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünkü Fatih Karagümrük mücadelesinde oynayan futbolcular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde koşu ve yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular, istasyon sahasında ısınma hareketleri, koordinasyon çalışmasının ardından pas organizasyonu ve dar alan oyunu üzerinde durdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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