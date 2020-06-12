Antalyaspor Genel Müdürü Adem Kart, ikinci kez baba oldu Antalyaspor Kulübü Genel Müdürü Adem Kart, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Antalyaspor Kulübü Genel Müdürü Adem Kart, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Antalyaspor Kulübü Genel Müdürü Adem Kart, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Memorial Antalya Hastenesi'nde dünyaya gelen bebeklerine Duha ismini veren Duygu-Adem Kart çiftine, doğumu gerçekleştiren Dr. Timur Uğurlu, bebeğin sağlıklı olduğunu belirterek artık abla olan Hira'yı da kutladı. - ANTALYA Kaynak: İHA