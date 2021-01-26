Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
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Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

26.01.2021 22:37 | Son Güncelleme: 26.01.2021 22:40
Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği ile 31 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği ile 31 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sezonun ikinci yarısının ilk maçında Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşma için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanan kırmızı-beyazlı futbolcular, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketlerinin ardından koşu yapan futbolcular, idmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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