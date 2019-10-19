Antalyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

19.10.2019 19:16

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne 6-0'lık farklı skorla mağlup olmalarının tek sorumlusunun kendisi olduğunu söyledi.

Korkmaz, Antalya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, karşılaşma ile ilgili söyleyeceği bir şeyin olmadığını belirterek, farklı yenilginin tüm sorumluluğunu üstlendi.

Takımı Gençlerbirliği maçına iyi hazırlayamadığını gördüğünü dile getiren Korkmaz, "Gençlerbirliği karşısında farklı mağlup olmamızın tek sorumlusu benim. Futbolcularımıza bir gün izin verdim, izinden sonra toparlanıp yolumuza devam edeceğiz. Eksiklik benim. Ben yanlış yaptım. Hata yaptık, sorumlusu benim." dedi.

Korkmaz, bir gazetecinin taraftarın maçta istifa tezahüratlarını hatırlatması üzerine, "Taraftar bağırabilir, söyleyebilir ama ben de tecrübeme dayanarak söylüyorum, zor durumlarda herkes birbirine sarılmalı, destek olmalı. İşler iyi gittiğinde herkes sizin sırtınızı sıvazlar ama önemli olan zor dönemlerde insanların birbirine sahip çıkmasıdır. Biz böyle yapıyoruz. Herkese bunu tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Böylesi yenilginin her takımın başına gelebileceğini savunan Korkmaz, bu tarz mağlubiyetin tekrarlanmamasını diledi.

Kaplan: "İyi maç oldu, kazanan biz olduk"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise iyi oynadıkları maçlarda kazanamadıklarını, Antalya deplasmanında bunu kırdıklarını ifade etti.

Antalyaspor'u 6-0 yendikleri için mutlu olduklarını vurgulayan Kaplan, oyuncularını kutladı.

Kaplan, rakibi iyi analiz edip, hücuma çabuk çıkarak goller bulmayı planladıklarını anlatarak, "İyi maç oldu, kazanan biz olduk, galibiyetimiz camiamıza hayırlı olsun. Gençlerbirliği camiasını mutlu ettik. 6-0'lık net skorla üç puanı aldığımız için mutluyuz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA