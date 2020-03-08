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Gençlerbirliği, Antalyaspor, Spor

Antalyaspor, Gençlerbirliği maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

08.03.2020 21:10 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:10
Antalyaspor, Gençlerbirliği maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlılar, taktik çalıştı.

Akdeniz temsilcisi, idmanın ardından uçakla Ankara'ya gitti.

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Kaynak: AA

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