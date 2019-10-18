Antalyaspor, Gençlerbirliği maçına hazır
Antalyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Antalyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Gençlerbirliği karşılaşması öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.
Akdeniz temsilcisi, idmanda taktik çalıştı.
Antalya Stadı'nda yarın saat 15.00'de başlayacak Antalyaspor-Gençlerbirliği karşılaşmasını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.