Antalyaspor, Gençlerbirliği maçına hazır

Antalyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

18.10.2019 20:30
Antalyaspor, Gençlerbirliği maçına hazır

Antalyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Gençlerbirliği karşılaşması öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.


Akdeniz temsilcisi, idmanda taktik çalıştı.


Antalya Stadı'nda yarın saat 15.00'de başlayacak Antalyaspor-Gençlerbirliği karşılaşmasını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Kaynak: AA
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