Antalyaspor, genç yıldız adayı Mert Selçuk ile profesyonel sözleşme imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalyaspor, genç yıldız adayı Mert Selçuk ile profesyonel sözleşme imzaladı

Antalyaspor, genç yıldız adayı Mert Selçuk ile profesyonel sözleşme imzaladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un altyapısında oynayan 15 yaşındaki Mert Selçuk, kırmızı-beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalayarak profesyonelliğe geçiş yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un altyapısında oynayan 15 yaşındaki Mert Selçuk, kırmızı-beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalayarak profesyonelliğe geçiş yaptı.

Atakum Belediyespor altyapısında futbola başlayan genç futbolcu, Samsun ekibinde attığı gollerle ve gösterdiği performansla büyük kulüplerin dikkatini çekmişti. U14 ve U15 yaş kategorilerinde milli formayı terleten Selçuk, Atakum Belediyespor altyapısıyla geçirdiği 3 yılın ardından geçtiğimiz sezon Antalyaspor altyapısına transfer olmuştu. Teknik ekibin raporu doğrultusunda Fraport TAV Antalyaspor, genç hücum oyuncusu ile 3 yıllık profesyonel mukavele imzaladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Gaziantep FK maçında rahatsızlanan Beşiktaşlı N'Sakala, futbol oynamaya devam edebilecek
Gaziantep FK maçında rahatsızlanan Beşiktaşlı N'Sakala, futbol oynamaya devam edebilecek
Çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Sivas maçına aşısız ve biletsiz girmeye çalıştı
Çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Sivas maçına aşısız ve biletsiz girmeye çalıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Şentop Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Aleyna Tilki Fahriye Evcen Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Mesut Özil Ozan Tufan Enner Valencia Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Antalyaspor, genç yıldız adayı Mert Selçuk ile profesyonel sözleşme imzaladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 12:48:31. #1.15#

title