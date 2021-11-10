Antalyaspor Genç Kız Voleybol Takımından 3 maçta 3 galibiyet - Haberler Spor
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Antalyaspor Genç Kız Voleybol Takımından 3 maçta 3 galibiyet

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Antalyaspor Genç Kız Voleybol Takımından 3 maçta 3 galibiyet

Antalyaspor Genç Kız Voleybol Takımı rakibi Zirve GSK Voleybol Takımını 3-0 mağlup etti ve 3. maçında 3. galibiyetini elde etti.

Antalyaspor Genç Kız Voleybol Takımı rakibi Zirve GSK Voleybol Takımını 3-0 mağlup etti ve 3. maçında 3. galibiyetini elde etti.

Kepez Turgut Özal Spor Salonunda oynanan karşılaşmada, ilk seti 25 - 23 kazanan Filenin Akrepleri, ikinci seti 25 - 15 kazandı. 3. seti de 25 - 20 kazanan kırmızı beyazlı ekibimiz, rakibine set vermeden maçı tamamladı. - ANTALYA

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