Antalyaspor, genç forvet Gökdeniz Bayrakdar'la sözleşme imzaladı
Fraport TAV Antalyaspor, Kocaelispor'da forma giyen 18 yaşındaki forvet Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna kattı.
15.08.2020 12:09 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:18
Fraport TAV Antalyaspor, Kocaelispor'da forma giyen 18 yaşındaki forvet Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Gökdeniz Bayrakdar" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz Gökdeniz Bayrakdar ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza kırmızı-beyaz forma altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA