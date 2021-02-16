Antalyaspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda 21 Şubat Pazar günü Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda 21 Şubat Pazar günü Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünkü Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk 11'in de forma giyen kırmızı-beyazlı oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki havuzda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer grup, fitness salonunda kuvvet antrenmanı yaptı.

Yarını izinli geçirecek olan Akdeniz ekibi, Gaziantep maçının hazırlıklarına 18 Şubat Perşembe günü devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden