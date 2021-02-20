Antalyaspor, Gaziantep karşılaşmasına hazır
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Antalyaspor, Gaziantep karşılaşmasına hazır

20.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:38
Antalyaspor, Gaziantep karşılaşmasına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 26. haftanın yarın Gaziantep'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 26. haftanın yarın Gaziantep'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Gaziantep karşılaşması öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda, kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktik çalıştı.

İdmanı, Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz da izledi.

Özel uçakla Gaziantep'e gitmeye hazırlanan Antalyaspor'da, orta saha oyuncusu Ufuk Akyol sakatlığından dolayı bu maçta forma giyemeyecek.

Kalyon Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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