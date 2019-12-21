Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
Antalyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Antalyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Ligin 16. haftasında dün konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 28 Aralık'taki Galatasaray karşılaşması için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi.
MKE Ankaragücü maçında görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Kırmızı-beyazlılar, dar alanda taktik ve interval koşu çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. Antrenman, kenar orta ve gol vuruşu çalışmaları ile sona erdi.