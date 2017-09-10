Antalyaspor - Galatasaray Maçının Ardından - 3

Galatasaray Kulübü'nün 2'nci Başkanı Cengiz Özyalçın, Antalyaspor ile yaşanan beraberliğinin ardından bugünkü takımdan memnun olmadığını belirterek, "Galatasaray böyle olmamalı" dedi.



Cengiz Özyalçın, 1-1 berabere kaldıkları Antalyaspor maçının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Galatasaray'ın bugünkü oyununu beğenmediğini dile getiren Özyalçın, hava sıcaklığını mazeret olarak kullanmamak gerektiğini aktardı. Antalyaspor'un Galatasaray'a karşı aldığı bir puanın kırmızı beyazlı takımın hanesine başarı olarak kaydedildiğini anlatan Özyalçın, "Takımın bugüne kadar oynadığı oyunun aksine, özellikle ikinci yarıdaki futbolunu beğenmedim. Bana göre 12'nci hafta rahatlıkla önde kimin gideceğini dair size bir şeyler söyleyebilirim. Ben bugün memnun değilim, Galatasaray böyle olmamalı" dedi.



ANTALYASPOR ETO'O İLE GÜZEL



Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ise stattan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Takım olduklarını gösterdiklerini dile getiren Öztürk, Antalyaspor'un yaşanan krizlere ve sakat futbolcularına rağmen iyiye gittiğini söyledi. Sonuçtan daha çok oynanan iyi futbola baktığını anlatan Öztürk, "Krizler, asıp kesmekle olmuyor. Konuşarak, bazen bekleyerek, bazen birbirimizin kalbini kırarak ve daha sonra onarabilecek şekilde krizler aşılıyor. Antalyaspor Eto'o ile güzel, ama Eto'o da Antalyaspor'la güzel. Biz kaptanımızı seviyoruz ve en iyi şekilde kaptanlık yapmasını istiyoruz. Bugün de Eto'o bekleneni yaptı" diye konuştu.



NASRİ GERÇEKTEN SAKAT



Stat zeminini problemli şekilde devraldıklarını anlatan Ali Şafak Öztürk, çimlerin yeterince güneş almadığı için bunun sıkıntılarını yaşadıklarını söyledi. Öztürk, Samir Nasri'nin neden oynatılmadığı sorusunu da şöyle cevapladı:



"Nasri bugün gerçekten sakattı. O kadar oynamak istiyordu ki maç öncesi çok üzgün olduğunu söyledi. Bunda bir kriz gibi durum yok. Bunlar olacak ama önemli olan sahada ne olduğudur. Bu sene elimizden geleni yapacağız. Biz şampiyon olma hedefiyle sezona başladık. İnşallah böyle de gidecek. Elimizden geleni yapacağız. Bu kolay değil, İstanbul takımları çok güçlü ama biz bir atılım yaptık. Sadece Antalyaspor'a değil, Anadolu'ya yatırım yaptık. Üst sıralarda böyle takımlar olsun biz de keyifle seyredelim."



Ali Şafak Öztürk, yabancı oyuncu sınırlamasının olmamasına olumlu baktığını aktardı.



'1 PUAN HANEMİZE ARTI OLARAK YANSIYACAKTIR'



Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün de sıcak ve nemli bir havada futbol oynadıklarını söyledi. Milli takımdan dönen oyuncuların da yorgun olduğunu anlatan Ergün, "Bizi biz yapan futbolumuzu gösteremedik. Bu şartlarda kaybedebilirdik de. Aldığımız bir puan umarım lig maratonunda hanemize artı olarak yazılacaktır" dedi.



ETO'O SORUNLARI SAHAYA YANSITMIYOR



Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da yenmek için saha çıktıklarını söyledi. Son günlerde yaşanan Eto'o krizi hakkında açıklama yapan Çalımbay, "Eto'o'nun saha içinde hiçbir problemi yok. Onun tek sorunu yönetim ile kendi arasında bir problem. O da sözleşmesi ile ilgili. O yönetimi ilgilendiren bir konu ama Eto'o o sorunları hiçbir zaman sahaya taşımıyor. Bize bağlı bir sorun olsa halledebiliriz. Umarım sorunu en kısa sürede çözeceklerdir. Bu tür sorunlar takıma zarar verir ama Eto'o bu kesinlikle sahaya yansıtmıyor" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Ali Şafak Öztürk açıklamalar



-Cengiz Özyalçın açıklamalar



-Cenk Ergün açıklamalar



Haber: Hasan DEMİRBAŞ - Kamera: Tolga YILDIRIM / ANTALYA,