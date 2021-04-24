Antalyaspor-Galatasaray maçından notlar
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Antalyaspor-Galatasaray maçından notlar

Antalyaspor-Galatasaray maçından notlar
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Süper Lig'in 37. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde geçen hafta Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre 5 değişiklikle takımını Antalyaspor karşısında sahaya sürdü.

Son 8 maçın sadece 2'sini kazanan sarı kırmızılı ekipte geçen hafta forma giyen Luyindama, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli ve Babel'in yerine Donk, Ömer Bayram, Etebo, Emre Akbaba ve Halil Dervişoğlu forma giydi.

Donk, Galatasaray formasıyla 150. maçına çıktı

Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan Ryan Donk, Galatasaray formasıyla 150. maçına çıktı.

Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Galatasaray'da 106 Süper Lig, 12 Şampiyonlar Ligi, 4 Avrupa Ligi, 26 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupası maçına çıktı.

Donk, bu maçlarda 8 gol attı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla 150. müsabakasını oynayan futbolcumuzu tebrik ediyoruz." denildi.

Antalyaspor'da 3 değişiklik

Fraport TAV Antalyaspor'da ise geçen hafta Atakaş Hatayspor karşısında ilk 11'de forma giyen Ali Eren İyican, Doğukan Sinik ve Hakan Özmert, teknik direktör Ersun Yanal tarafından yedek kulübesine çekildi.

Yanal, bu oyuncuların yerine Kudriashov, Bünyamin Balcı ve Ufuk Akyol'a şans verdi.

Karşılaşma öncesinde, hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Becedek için saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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