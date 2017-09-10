Antalyaspor-Galatasaray maçında Ozan Tufan anonsu

Karşılaşma öncesinde takım kadrolarının anonsu sırasında, Fenerbahçe'nin orta saha futbolcusu Ozan Tufan'ın adı, Antalyaspor kadrosu içinde anons edildi.



Maç kadrolarının anonsunu yapan görevli, Antalyaspor'un yedek kadrosunun açıklandığı esnada kaleci Ozan Evrim Özenç'in yerine, Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın ismini söyledi.





Taraftarlar yapılan anonsu şaşkınlıkla karşıladı.







Antalyaspor'da 4 değişiklik



Antalyaspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.





Çalımbay, Evkur Yeni Malatyaspor maçına ilk 11'de çıkan ve bir gol atan Samir Nasri'yi, sakatlığı nedeniyle kadroya almadı. Nasri'nin yerine Danilo'yu oynatan Çalımbay ayrıca, kaleci Boffin'in yerine Ferhat Kaplan'a, Aydın Karabulut'un yerine El Kabir'e, Salih Dursun'un yerine de Yekta Kurtuluş'a ilk 11'de yer verdi.







Tribünler doldu



Antalyaspor-Galatasaray müsabakasına futbolseverlerin ilgisi yüksek oldu.





Ligin ilk üç haftasında 9 puan toplayan Galatasaray ile oynanmasının yanı sıra Antalyaspor'un Jeremy Menez, Samir Nasri gibi transferleri taraftarları stada çekti ve Antalya Stadı'nın tribünlerinde boş yer kalmadı.





Antalyaspor Kulübünün bu maç öncesi taraftarları maça davet için bilboardlara astığı reklamlar da karşılığını buldu.







Eto'o'ya özel ilgi



Ev sahibi ekibin taraftarları, hafta içi yaptığı açıklamalarda takımdan ayrılmak istediğini söyleyen oyuncuları Samuel Eto'o'ya özel ilgi gösterdi.





Taraftarlar, Eto'o'ya destek vermek için tezahüratlar yapıp, yıldız oyuncuya "üçlü" çektirdi.















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