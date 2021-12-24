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Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır

Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır
AA / Oktay Özden - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Galatasaray mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, akşam saatlerinde özel uçakla İstanbul'a gidecek.

Ali Sami Yen Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.???????

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AA / Oktay Özden - Spor Haberleri

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