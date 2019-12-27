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Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır

Antalyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

27.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:14
Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır

Antalyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.

Kırmızı-beyazlılar, antrenmanın ardından uçakla İstanbul'a gitti.

Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Kaynak: AA
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