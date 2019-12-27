Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır
Antalyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Antalyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.
Kırmızı-beyazlılar, antrenmanın ardından uçakla İstanbul'a gitti.
Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.