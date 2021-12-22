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Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Galatasaray'a konuk olacak olan FT Antalyaspor hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Galatasaray'a konuk olacak olan FT Antalyaspor hazırlıklarına başladı.

FT Antalyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig 2021-22 Sezonu ilk yarının son maçında deplasmanda Galatasaray karşısına çıkacak olan FT Antalyaspor, hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda Kasımpaşa maçında süre olan oyuncular salonda yenileme çalışması yaparken, oyuna sonradan giren ve yedek oyuncular sahada çalıştı. Futbol Sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Güney ekibi antrenmanı yarı sahada pas ve taktik ağırlıklı çalışma ile tamamladı.

Antrenmanı Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti. - ANTALYA

Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

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