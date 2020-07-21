Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in son haftasında Galatasaray ile 24 Temmuz Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
21.07.2020 23:41 | Son Güncelleme: 22.07.2020 01:06
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in son haftasında Galatasaray ile 24 Temmuz Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda yenileme antrenmanı gerçekleştirdi.
Diğer grup, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde sahada çalıştı.
Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA