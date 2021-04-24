Antalyaspor - Galatasaray maçı canlı izle! Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Antalyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?
Antalyaspor - Galatasaray maçı canlı izle! Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Antalya Stadyumu, Antalya'da oynanacak. Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Antalyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?
Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Antalya Stadyumu, Antalya'da oynanacak. Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Antalyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?
ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Antalyaspor-Galatasaray Maçı 24 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Antalyaspor-Galatasaray Maçı 20:30'de başlayacak.
ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Bein Sports 2 Digiturk 78, Kablo TV 233, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak.