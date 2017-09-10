Antalyaspor- Galatasaray (Maç Sonu)

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Antalya'da oynanan maçta, Antalyaspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.



TUDOR: 1 PUAN İYİYDİ



Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Antalyaspor karşısında oynadıkları oyundan dolayı 1 puanın iyi olduğunu söyledi. Maçtan sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Galatasaray'ın teknik patronu Igor Tudor, bugün iyi bir Galatasaray görmediğini belirterek, "Günümüzde değildik. İlk dakikadan itibaren maçın zor olacağı belliydi. Maçtan önce milli takım arasında da bu maçın zor olacağını söylemiştim. Bi çok ana oyuncumuz, bize agresifliği veren, o tempoyu veren oyuncumuz milli takımdan döndü. Yorgundular. Bu nedenle, 1 puanı da iyi olarak görüyorum. Buraya gelip Antalyaspor deplasmanın kazanmak kolay değil. Bundan sonra yapmamız gereken diğer maça odaklanmamız" dedi.



Bir soru üzere futbolcuların performansını yineleyen Igor Tudor, "Aslında ana sebebi az önce açıkladım. Oyuncular milli takıma gittikleri zaman günlük programları oluyor. Seyahat ediyorlar. Odaklandıkları şey tamamen farklı. Milli takımdaki antrenman temposu çok farklı. Bunu söyleyen ilk hoca da ben değilim sanırım. Böyle şeyler her zaman olabiliyor. Daha ilk 5-10 dakika bize bunu gösterdi. Bize tempoyu veren oyuncularımız yorgundu. İyi bir oyun ortaya çıkaramadılar. Bu da takımın performansını, temposunu etkiledi. Böyle şeyler olabiliyor" diye konuştu.



Antalyaspor maçının önemli 4'üncü test olduğunu da sözlerine ekleyen Tudor, "İlk ciddi test olarak yorumlamamak lazım. Şimdi 5'inciye gideceğiz. Bugünkü performansın sebebini de açıkladım. Böyle bir oyundan sonra 1 puan iyi. İyi hazırlanan bir Galatasaray vardı. Çalışmalarımıza bundan böyle de aynı şekilde devam edeceğiz." dedi.



Antalyaspor karşısında hava şartlarının ve nemin de çok önemli rol oynadığına dikkati çeken Igor Tudor, maçı kazandıracak birçok oyuncusunun, o beklenen seviyede olmadığını ifade etti.



Yine bir soru üzerine Selçuk İnan'ın iyi bir oyuncu olduğuna vurgu yapan Igor Tudor, "Selçuk takımımızın önemli bir parçası. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek. Biliyorsunuz her zaman için en iyi 11 oynuyor. Bu 4 haftada da böyle oldu. Ama şampiyon olmak için 11 oyuncu da yetmiyor. 15-16 oyuncuya ihtiyacımız oluyor" difadelerini kullandı. - Antalya