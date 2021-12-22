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Antalyaspor, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına başladı
AA / Oktay Özden - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki antrenmanda, dünkü Kasımpaşa karşılaşmasının ilk 11'inde forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

İdmanı, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ile beraberindeki kulüp yöneticileri de takip etti.

Antalyaspor, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

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AA / Oktay Özden - Spor Haberleri

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